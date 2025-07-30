Размножение монстеры – это не такая сложная задача, как может показаться неопытному цветоводу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, все же стоит придерживаться нескольких правил, чтобы не повредить материнское растение.

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Как подготовить черенки к размножению монстеры?

Существует два основных способа, в которые вы можете успешно размножить монстеру. И первый – это укоренение в воде, а вот второй – это посадка черенков в грунт. Но независимо от того, как именно вы выберете укоренять частичку растения, черенки для этого готовятся одинаковым способом.

Прежде всего убедитесь, что материнское растение здоровое и имеет крепкие стебли с насыщенно зелеными листьями. Если растение слабое и пораженное насекомыми и болезнями, это приведет к появлению слабых и больных новых растений.

Удаляйте только ту часть стебля, которая не оставит начальное растение слишком поврежденным или без возможности восстановиться. В идеале на материнском растении должно остаться по крайней мере три листочка после того, как вы обрежете черенки.

Для успешного преобразования черенка или участка стебля на новое растение, он должен иметь по крайней мере один листовой узел – то есть точку на стебле растения, где растет лист, или откуда он может расти. Узлы без листьев можно распознать по небольшим выпячиваниями или рубцом на листе.



Для размножения монстеры нужны черенки / Фото Pexels

Как размножить монстеру в воде

После того, как вы подготовили черенки, нужно быстро поместить их в наполненный водой контейнер. Поставьте его в светлое солнечное место в доме, но не оставляйте у горячего окна, где листья могут обжечься. Следите за тем, чтобы на стенках сосуда не прорастали водоросли, ведь это может навредить черенкам и заразить их.

К слову, ранее мы уже рассказывали о простое правило ухода за спатифиллумом, благодаря которому он начнет быстро цвести и выбрасывать новые листья.

Пока растут корни, не добавляйте в воду удобрения или стимуляторы роста. Только ваш черенок будет иметь несколько корней длиной по крайней мере в 5 – 6 сантиметров, можно пересадить монстеру в горшок с почвой. Будьте очень осторожны с корнями, ведь они могут быть хрупкими и легко ломаются.