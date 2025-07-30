Если вы боитесь, что ваши комнатные растения погибнут за несколько лет, или же что они будут требовать от вас немало усилий, тогда вам нужно подумать над выбором зеленых любимцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Ведь есть немало растений, которые живут долго и максимально неприхотливы в уходе.

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Рождественский кактус

Несмотря на то, что название намекает на конкретный праздник и сезон, на самом деле растение вечнозеленое и будет радовать вас в любое время года. Кроме того, некоторые рождественские кактусы доживают до ста лет, и могут расти даже дольше. А при надлежащем уходе растение будет цвести даже чаще, чем раз в год.

Саговая пальма

Это растение существовало еще во времена динозавров – и может стать частью истории и в вашем доме. Она очень устойчива и живет до 200 лет – поэтому купить ее и держать дома – это настоящая инвестиция. Все, что нужно для пальмы, чтобы она росла и процветала – это место с ярким косвенным освещением и умеренный полив.

Но с некоторыми растениями все же стоит быть осторожными. Ранее мы рассказывали, какие цветы притягивают безбрачие – согласно приметам, их лучше вынести из дома.

Аспидистра

Аспидистры живут около 50 лет, но некоторые особи могут прожить чуть ли не вдвое дольше. Они чрезвычайно выносливы и неприхотливы к уходу. Просто поставьте их под непрямой, тусклый свет, и этого аспидистре будет достаточно не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы радовать вас зелеными красивыми листьями.

Толстянка овальная



Толстянка может жить очень долго / Фото Pexels

Толстянка во многих культурах – это символ богатства и процветания, и, вероятно, долголетия также стоит добавить в список, ведь срок жизни толстянки – 50 – 100 лет. Она хорошо будет расти при ярком непрямом свете и частом поливе летом. Зимой можно сократить полив и проводить его всего раз в месяц.