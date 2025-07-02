О растениях, которые притягивают безбрачие в жизнь человека, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Особенно осторожными в отношении них стоит быть одиноким женщинам.

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Фикус

Несмотря на то, что фикус – это простое в уходе и хорошее растение, он имеет не лучшую энергетику. Впрочем, фикус все еще остается очень популярным, и поэтому его можно увидеть чуть ли не в каждом доме.

И эзотерики убеждают, что если держать дома фикус, можно потерять любимого.



Фикус притягивает несчастье в любви / Фото Pexels

Плющ

Это растение выращивать у себя дома также не советуют – еще наши предки верили, что оно отгоняет мужчин. Ни в коем случае не советовали незамужней девушке держать дома плющ, ведь это растение – паразит, и поэтому не терпит никакого соседства.

Сансевиерия

В народе это растение имеет и другое название – щучий хвост. Она достаточно популярна, ведь практически не требует ухода и выживет даже у самых ленивых цветоводов. Впрочем, эзотерики верят, что сансевиерия приносит в дом такую энергетику, что приводит к разрушению семейного благополучия и крепкой связи между мужчиной и женщиной.

К слову, ранее мы уже рассказывали, в какие дни недели нельзя платить коммуналку – оказывается, приметы на этот счет достаточно строгие.

Японская рябина

Этот ветвистый кустарник также называют ардизией, и он отличается наличием маленьких красных ягод, собранных в гроздь. Но в народе куст имеет еще одно название – "дерево вдов".