Астрологи и нумерологи предупреждают, что некоторые дни благоприятны для выплаты долгов, оплаты коммунальных услуг и крупных покупок, а другие дни могут притянуть к вам нищету и бедность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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В какой день нельзя платить за коммунальные услуги?

Существуют дни, когда лучше даже не думать о том, чтобы отдавать кому-то деньги и даже доставать кошелек. Астрологи убеждены, что четверг – это тот день, когда лучше отказаться от оплаты коммунальных услуг: гораздо лучшим решением будет сделать это на несколько дней позже или раньше.

Четверг – это день, имеющий очень особую финансовую энергетику. Возможно, вам приходилось слышать об интернет-тренд, где люди пытаются привлечь богатство к себе в четверг, готовя себе кофе с корицей. И появилась эта тенденция не на пустом месте, ведь четверг действительно является необычным днем с точки зрения эзотерики.

Именно в четверг раскрываются финансовые потоки, и вы выбираете, отдавать в этот день деньги, или получать. Для того, чтобы судьба не могла управлять вашими доходами, советуют воздержаться от больших расходов в этот день, вместо этого сосредоточиться на том, чтобы заработать как можно больше денег.



Платить за коммунальные услуги нельзя в четверг / Фото Pexels

В какие дни нельзя отдавать долги?

Если вам нужно рассчитаться по своим долгам, для этого также нужно дождаться особого, правильного дня. Прежде всего, нельзя рассчитываться в большие церковные праздники. А если вы все же решились на этот шаг, тогда лучше отдать больше денег, чем брали – тогда это положительно повлияет на вашу финансовую жизнь.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни недели категорически запрещено убирать дом – только притянете к себе проблемы.

Кроме того, не годится отдавать долг в понедельник, ведь, по приметам, это приведет только к тому, что вскоре вам снова придется занимать деньги. Рассчитываться с заемщиком нельзя и во вторник – это грозит погрязанием в долгах.

Не слишком позитивным днем считается и пятница, ведь большинство людей к концу рабочей недели сильно устают, и негативная энергия от этого может соединиться с деньгами, что вы отдаете.

Зато хорошими днями для возврата долга являются среда и суббота. А в четверг вообще возвращать долги идеально – вернув занятое, вы получите гораздо больше денег, чем взяли в долг.