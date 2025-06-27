Многие думают, что отверстие на ручке сковородки создано для того, чтобы вешать ее на крючок, сообщает 24 Канал. И несмотря на то, что так его можно использовать, основная его функция заключается совсем не в этом.

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Зачем нужно отверстие в ручке сковородки?

Оказывается, отверстие в ручке сковородки существует не просто так, и оно может значительно упростить процесс приготовления пищи. Он нужен для того, чтобы вам не пришлось во время жарки искать ложку или лопатку – ведь ее можно оставить прямо в отверстии!

Этот простой трюк поможет убедиться, что маленькие частицы дерева с лопатки не попадут в вашу пищу, а столешницы не будут загрязнены, и также не придется использовать дополнительных тарелок для ложек.

К слову, ранее мы уже рассказывали о другом полезном лайфхаке – зачем класть фольгу в морозильную камеру.

Но оставлять ложку или лопатку в отверстии на ручке сковородки нужно не только для того, чтобы оставлять вашу кухню в чистоте. На самом деле так вы можете спасти и свои блюда, и кухонную утварь – и особенно внимательными стоит быть в случае, если оно изготовлено из силикона.

Каждый раз, когда вы оставляете силиконовую лопатку в кипящей жидкости или даже просто близко к сковородке, вы подвергаете ее воздействию достаточно высоких температур. И это может привести не только к тому, что вам придется преждевременно заменить лопатку, ведь она расплавится, но и к риску попадания в пищу бисфенола – токсина, содержащегося в большинстве пластмасс.

Ну и, конечно же, если кухня у вас достаточно маленькая, использование отверстия на ручке для подвешивания сковороды также может быть полезным лайфхаком, что поможет сэкономить пространство.



Отверстие в ручке сковородки очень полезно / Фото Pexels

Зачем нужна дырка в крышке сковороды?

Если вы замечали небольшое отверстие в крышке и также задумывались, зачем оно нужно, ответ прост – лишний пар не задерживается внутри и вовремя выходит наружу. Но дело не только в этом – благодаря такой крышке ваши блюда получаются гораздо полезнее, чем без нее.

Ведь в таком случае пища не столько жарится, сколько тушится или парится.