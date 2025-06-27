Чимало людей думають, що отвір на ручці сковорідки створений для того, аби вішати її на гачок, повідомляє 24 Канал. І попри те, що так його також можна використовувати, основна його функція полягає зовсім не в цьому.

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Навіщо потрібний отвір у ручці сковорідки?

Виявляється, отвір у ручці сковорідки існує не просто так, і він може значно спростити процес приготування їжі. Він потрібний для того, аби вам не довелося під час смаження шукати ложку чи лопатку – адже її можна залишити прямо в отворі!

Цей простий трюк допоможе переконатися, що маленькі частинки дерева з лопатки не потраплять до вашої їжі, а стільниці не будуть забруднені, і також не доведеться використовувати додаткових тарілок для ложок.

До слова, раніше ми вже розповідали про інший корисний лайфхак – навіщо класти фольгу у морозильну камеру.

Але залишати ложку чи лопатку в отворі на ручці сковорідки потрібно не тільки для того, аби залишати вашу кухню у чистоті. Насправді так ви можете врятувати і свої страви, і кухонне начиння – і особливо уважними варто бути у випадку, якщо воно виготовлене з силікону.

Щоразу, коли ви залишаєте силіконову лопатку у киплячій рідині чи навіть просто близько до сковорідки, ви піддаєте її впливу досить високих температур. І це може призвести не тільки до того, що вам доведеться передчасно замінити лопатку, адже вона розплавиться, але й до ризику потрапляння в їжу бісфенолу – токсину, що міститься у більшості пластмас.

Ну і, звісно ж, якщо кухня у вас досить маленька, використання отвору на ручці для підвішування сковороди також може бути корисним лайфхаком, що допоможе заощадити простір.



Отвір у ручці сковорідки дуже корисний / Фото Pexels

Навіщо потрібна дірка у кришці сковороди?

Якщо ви помічали невеликий отвір у кришці та також замислювалися, навіщо він потрібний, відповідь проста – зайва пара не затримується всередині та вчасно виходить назовні. Але річ не тільки у цьому – завдяки такій кришці ваші страви виходять набагато кориснішими, ніж без неї.

Адже у такому випадку їжа не стільки смажиться, скільки тушкується чи париться.