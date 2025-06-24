Періодично морозильну камеру потрібно розморожувати, бо вона покривається льодом, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Для того, щоб уникнути розморожування, потрібно запастися алюмінієвою фольгою.

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Навіщо у морозилку ставити алюмінієву фольгу

Усі ми використовуємо фольгу для приготування їжі, чи збереження тепла. Втім, ця проста річ здатна продовжити термін служби холодильника. Часто на стінках морозилки утворюється наморозь, а це погано позначається на техніці, та навіть вимагає підвищених витрат електроенергії. Завдяки фользі процес розморожування буде не таким частим.

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Фольга допомагає запобігти налипанню льоду на стінках морозилки. Перед тим, як поставити фольгу, спочатку розморозьте холодильник, вимийте стінки, всі полички та ящики. Протріть їх добре ганчіркою чи паперовими рушничками, щоб прибрати зайву вологу.





Фольга не дозволяє льоду намерзати / Фото Ukrizol

Далі внутрішню частину морозильної камери треба вистелити алюмінієвою фольгою. Вона має обов’язково бути в кутах та на дні морозилки, оскільки саме в цих місцях найбільше накопичується лід.

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Цей лайфхак сприяє тому, щоб наморозь формувалася в рази повільніше, ніж без фольги, яка стає бар’єром для намерзання льоду. Плюсом фольги є й те, що вона допомагає виводити неприємні запахи, тому миття холодильника буде набагато рідшим.