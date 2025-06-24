Плями на матраці можуть зіпсувати його вигляд. Та щойно ви їх помітили, варто братися за чищення, адже позбутися застарілих забруднень навіть складніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як відчистити плями від поту?

Матрац, на жаль, вбирає ваш піт, а доросла людина у спеку може досить рясно пітніти. Від поту на матраці залишаються жовті плями, які можуть мати досить неприємний запах, а також спричиняють розвиток бактерій.

Для того, аби в домашніх умовах розібратися з такими плямами, вам знадобляться:

сода;

оцет;

вода;

пляшка з пульверизатором;

губка чи ганчірка.

В пляшці потрібно замішати оцет і воду у співвідношенні 1:2, а тоді розпорошити розчин на пляму та залишити так на кільканадцять хвилин. Після цього намочіть губку та протріть матрац, посипте пляму содою та залиште на декілька годин, або ж навіть на ніч.

Після цього соду потрібно стерти сухою губкою, а решту порошку прибрати пилосмоком.

До речі, раніше ми вже розповідали, як прибрати жовті плями від поту з білих речей.

Як прибрати плями від крові

Кров – це складне забруднення, яке часто непросто вивести у домашніх умовах. У крові містяться білки, які згортаються під час контакту з водою. Тож гаряча вода та відбілювачі для чищення крові не підходять.

Натомість скористайтеся сіллю, перекисом, холодною водою та паперовими рушниками. Останні потрібно змочити у холодній воді та прикласти до плями, аби прибрати надлишок крові.

Після цього проблемне місце посипте сіллю та залиште на 20 хвилин. Змочіть іншу серветку перекисом і обережно протріть пляму. Процедуру потрібно повторювати, поки матрац не стане чистим.



Плями на матраці потрібно прибирати одразу ж / Фото Pexels

Як прибрати плями від сечі?

Якщо на матраці з'явилася пляма від сечі, за прибирання потрібно братися одразу – такі забруднення не тільки псують вигляд матраца, але й мають надзвичайно різкий і неприємний запах.

Для чищення використайте хлорку – замішайте її з водою у співвідношенні 1:2, а тоді розпиліть розчин на забруднення та залиште на пів години. Далі протріть пляму губкою чи ганчіркою, замочивши її у воді. Матрац можна просушити феном, або ж дати висохнути природним шляхом.