Побутова хімія – це неприємний, але обов'язковий пункт витрати у щомісячних закупах, але його можна суттєво скоротити, повідомляє 24 Канал. Тож розповідаємо, що додати у мийний засіб, аби його вистачало надовше.

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Одну пляшку гелю для посуду можна легко перетворити на дві за допомогою одного елементарного лайфхаку.

Чим можна розбавити засіб для миття посуду?

Перше, що потрібно запам'ятати – ніколи не розбавляйте мийний засіб водою. Попри те, що це дуже популярна стратегія, особливо у випадку, коли гель вже закінчується, це не дасть багато результату.

Засобу, звісно ж, одразу стане більше, але він почне гірше милитися, і його мийні властивості суттєво погіршаться. Натомість краще скористатися іншим методом, який буде у рази більш дієвим:

Візьміть порожню пляшку з мийного засобу та влийте туди половину гелю з нової пляшки.

Так ви отримаєте дві пляшки, наповнені наполовину. В окрему банку засипте 3 ложки соди та залийте такою кількістю окропу, аби вистачило заповнити кожну банку з засобом.

Розведіть соду в окропі та коли засіб трохи вичахне, заповніть обидві пляшки.

Гель від цього не стане рідким, навіть попри те, що половина вмісту – це звичайнісінька вода з содою. Адже сода згодом загусне та навіть покращить властивості гелю до чищення.

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Содою можна покращити склад мийного засобу / Фото Pexels

Втім, деякі господині йдуть навіть далі та роблять повністю натуральні засоби для посуду. Тож ділимося кількома рецептами, що допоможуть помити посуд якісно та без хімії, і водночас заощадити чимало грошей.

Господарське мило та гліцерин

Візьміть пів літра гарячої води та столову ложку розведеного спирту. Також знадобиться 4 ложки гліцерину та 25 грамів господарського мила. Мило натріть на дрібній терці, залийте невеликою кількістю води та поставте на водяну баню.

Дайте милу охолонути, а тоді додайте гліцерин та розведений спирт. Перемішайте, аби створити однорідну масу. Утвориться піна, яку варто обережно зібрати. Рідину перелийте у пляшку з дозатором та дайте настоятися з годинку.

Вода та гірчиця

У глибокій мисці потрібно змішати 1 літр гарячої води та 2 столові ложки гірчичного порошку. Перемішайте, аби грудочок не лишилося, і ви отримаєте густу піну, що чудово відмиває посуд.

Окрім того, гірчиця особливо ефективна у боротьбі з жиром, і її навіть можна заливати у посудомийну машину замість порошку.

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Сода та перекис водню

Візьміть склянку гарячої води, пів столової ложки перекису та стільки ж харчової соди. Розчиніть усі складники у воді та ретельно перемішайте, а тоді перелийте рідину у пляшку з дозатором. Можна використовувати отриманий засіб для миття посуду.