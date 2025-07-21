Чимало квітникарів тримають на підвіконнях цю дуже популярну і просту у догляді рослину – а дарма. Народні прикмети стверджують, що вона може притягнути в оселю чимало негараздів, зокрема і проблеми у стосунках, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Чому вдома не можна тримати герань?

Так, саме звична усім герань може відлякати кохання від дому. І попри те, що рослина може ефективно очищати повітря у кімнаті, а тому її часто тримають у оселі, це може бути поганим знаком.

Народні прикмети стверджують, що герань асоціюється з самотністю. Ця гарна квітка начебто не може терпіти конкуренції в домі, а тому буде "боротися" за увагу від своєї власниці.

До речі, знайти кімнатні рослини за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для догляду за ними. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Тож якщо жінка поставить у себе вдома герань, тоді наречений у неї може так і не з'явитися. А якщо чоловік вже є, наявність герані у спальні може призвести до численних проблем у шлюбі.



Герань може принести неприємності в коханні / Фото Pexels

Начебто рослина може призвести до погіршення здоров'я чоловіка, його поганого самопочуття, погіршення стосунків між парою.

Тож найкраще, що можна зробити з геранню – це забрати її з дому. А якщо ви дуже вже любите рослину та позбуватися її не збираєтеся, принаймні переставте її зі спальні у вітальню чи на кухню, або ж вивісьте горщики на вулицю.

До слова, раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини притягують багатство в дім.

Так негативний вплив герані на ваше життя можна принаймні звести до мінімуму.