Чимало людей обставляють свій дім кімнатними рослинами не просто так, а "з користю" – бо вірять, що кожна має особливий вплив на життя людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флорен".

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Тож ділимося підбіркою з 4 рослин, які притягнуть в вашу оселю гроші та успіх.

Товстянка

Певно, це найбільш відоме "грошове дерево". Інша назва рослини – красула овальна. Ще в Стародавньому Китаї вірили у магічні здібності цієї рослини – вважалося, що вона залучає щастя в дім та приносить гроші.

Чимало людей вірять, що рослину не можна купувати і продавати – для того, аби вона мала свої здібності, її потрібно розмножити, взявши відросток, або ж подарувати.



Товстянка залучає гроші в дім / Фото Pexels

Заміокулькас

Ця рослина в народі має ще одну назву – доларове дерево. Вона невибаглива у догляді та добре росте, і її можна розмножувати живцями чи бульбами. Під час живцювання достатньо буде зрізати гілку з брунькою та закопати її у землю.

Втім, не можна ставити рослину у спальні, дитячій тощо – адже кожна частина цієї рослини є небезпечною.

До слова, раніше ми вже розповідали про кімнатні рослини, що притягують безшлюбність – варто бути з ними обережними.

Кактус

Ця невибаглива колюча рослина дуже добре приживається і в домі, і в офісі, і вона також може принести своєму власникові удачу в грошах та справах. Ще одна перевага кактуса – за належного догляду він може цвісти, а колючки нібито відлякують злодіїв та невдачі.

Драцена

Рослина начебто може залучати не тільки гроші, але й удачу у особистих справах, везіння та успіх. Красиве дерево, що нагадує невелику пальму, можна поставити у будь-якій кімнаті дому, адже воно випромінює позитивну енергетику та чудово впишеться в кожен інтер'єр.