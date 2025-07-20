Многие обставляют свой дом комнатными растениями не просто так, а "с пользой" – потому что верят, что каждое имеет особое влияние на жизнь человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флорен".

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Поэтому делимся подборкой из 4 растений, которые притянут в ваш дом деньги и успех.

Толстянка

Вероятно, это наиболее известное "денежное дерево". Другое название растения – красула овальная. Еще в Древнем Китае верили в магические способности этого растения – считалось, что она привлекает счастье в дом и приносит деньги.

Многие верят, что растение нельзя покупать и продавать – для того, чтобы она имела свои способности, ее нужно размножить, взяв отросток, или подарить.



Толстянка привлекает деньги в дом / Фото Pexels

Замиокулькас

Это растение в народе имеет еще одно название – долларовое дерево. Оно неприхотливое в уходе и хорошо растет, и его можно размножать черенками или клубнями. Во время черенкования достаточно будет срезать ветку с почкой и закопать ее в землю.

Впрочем, нельзя ставить растение в спальне, детской и т.д. – ведь каждая часть этого растения опасна.

К слову, ранее мы уже рассказывали о комнатных растениях, что притягивают безбрачие – стоит быть с ними осторожными.

Кактус

Это неприхотливое колючее растение очень хорошо приживается и в доме, и в офисе, и оно также может принести своему владельцу удачу в деньгах и делах. Еще одно преимущество кактуса – при должном уходе он может цвести, а колючки якобы отпугивают воров и неудачи.

Драцена

Растение вроде бы может привлекать не только деньги, но и удачу в личных делах, везение и успех. Красивое дерево, напоминающее небольшую пальму, можно поставить в любой комнате дома, ведь оно излучает положительную энергетику и прекрасно впишется в каждый интерьер.