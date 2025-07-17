Большую часть своей жизни кроты проводят под землей, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наша дача". У них крепкие передние конечности, с помощью которых они роют туннели. В течение дня одно животное способно нарыть аж 50 метров, а бугорки на поверхности земли – это ловушки для червей, личинок, жуков.

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Как избавиться от кротов на участке?

Такие кучки земли наносят вред сельскохозяйственным растениям, поскольку кроты уничтожают корневую систему овощей или цветов. Есть много методов, которые позволяют избавиться от кротов, но не все они помогают. Блогер Валерий рассказал реальное средство, которое выведет всех кротов с участка.

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Он советует использовать фумигаторные таблетки препарата "Джин". Чтобы увидеть результат, их надо рассыпать по кротовинам. Для безопасного и эффективного применения следует придерживаться инструкции производителя, поскольку таблетки испаряют газ.



Совет, который поможет избавиться от кротов / Фото Pexels

Запах газа способен разойтись по всем кротовых норах, заставляя их постепенно покидать участок. Одного применения хватит, чтобы кроты не возвращались на участок год. По желанию, процедуру можно проводить в начале весны в профилактических целях.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.

По словам садовода, именно "Джин" из всех возможных препаратов является надежным и эффективным. Он действительно показал хороший результат, поэтому дачник рекомендует таблетки всем, кого постигло во дворе и в саду нашествие кротов.