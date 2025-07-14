К счастью, защититься от укусов комаров достаточно просто – для этого даже не нужно покупать магазинные средства, сообщает 24 Канал.

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Уберите со двора застоявшуюся воду

Комары не могут размножаться без воды – и поэтому очень важно проверять все в своем саду и дворе после полива или дождя. Если вода задерживается дольше, чем на сутки, тогда в этом месте вскоре появятся комары. И даже небольшого количества воды, например крышка от бутылки, может быть достаточно.

Включите вентилятор

Вентиляторы – это основные средства летней борьбы с комарами, и еще они прекрасно охлаждают воздух. Кстати, ранее мы рассказывали, как опустить температуру в комнате за считанные минуты с вентилятором – это элементарный и очень действенный трюк

Посадите лимонную траву

Один из самых простых способов отпугнуть комаров от двора – это посадить растения цитронеллы, лимонную траву или любые цитрусовые. Эти запахи для комаров будут чрезвычайно неприятными, и они покинут участок.

Высадите мяту, лаванду и базилик

Кровососущие насекомые очень не любят немало запахов – и эти травы помогут держать их на расстоянии. К слову, в вашем саду уже может расти одно растение, которое отпугивает комаров – вот только многие огородники избавляются от него, считая бесполезным сорняком. И это – полынь.



Лаванда может отпугнуть комаров / Фото Pexels

Если он есть у вас во дворе, оставьте его – ведь резкий горький запах растения отпугивает комаров.

Протрите рамы и двери нашатырным спиртом

Этот простой способ борьбы с комарами в доме использовали еще наши бабушки – и он все еще остается очень эффективным. Резкий запах нашатырного спирта будет отпугивать насекомых, и они начнут убегать из вашего дома.