Процесс изменения цвета делает гортензии еще более привлекательными, пишет 24 Канал со ссылкой на "Садовник". Дачники рассказали несколько секретов, которые помогут повлиять на окраску гортензии.

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Кусты гортензии являются достаточно прихотливыми и требуют определенного ухода. В зависимости от кислотности почвы, цветы способны менять окрас. На кислых участках будут расти голубые и синие цветы, а вот на щелочной почве ожидайте розовые или сиреневые соцветия. Белые и кремовые гортензии растут на нейтральном участке.

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Как сделать голубую и синюю гортензию?

Для получения холодных оттенков, дачники советуют повысить кислотность почвы. Раз в месяц нужно добавлять сульфат алюминия. Небольшое количество нужно рассыпать возле куста и хорошо подлить. Уксусный раствор может быть альтернативой. На 10 литров воды понадобится 50 миллиграммов средства.

Кислый торф естественно снижает pH почвы. Образованию синих цветов будут способствовать удобрения с повышенным содержанием калия. Стабильную кислотность поможет поддерживать мульчирование опилками или хвойной подстилкой.



Белая гортензия может стать голубой / Фото Pexels

Со временем эти действия приведут к изменению состава почвы, поэтому розовые цветы вполне могут стать голубыми или синими.

Как сделать розовую гортензию?

Для получения теплых цветов цветов, нужно снизить кислотность. В почву рекомендуется добавлять доломитовую муку, которая влияет на подщелачивание. Добавлять можно еще известь или мел, впрочем результата следует ожидать через несколько месяцев.

К слову, ранее мы рассказывали о еще одном июльском лайфхаке – как посеять гортензию, чтобы она уже скоро поразила цветением.

Дачники советуют добавлять органическое удобрение, которое перегнило. Свежий навоз вносить нельзя, потому что он способен навредить. Дополнительно можно применять минеральные удобрения, которые содержат кальций, азот и калий.