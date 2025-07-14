Садоводы часто не знают, когда и как лучше обрезать гортензию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Сад Полтавы". И однозначного ответа нет, потому что не все кусты можно обрезать одновременно. Например, те, что цветут на старых побегах, стоит обрезать только после цветения.

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Общие советы по обрезке гортензий

Прежде всего вам нужно выяснить, какой именно сорт растет у вас в саду – если он цветет на новой древесине, тогда нужно обрезать гортензию до того, как она проснется весной, или уже когда она впадет в спячку осенью. А вот те кусты, что цветут на старых побегах, можно и нужно обрезать после завершения цветения.

Регулярно нужно на обоих сортах удалять увядшие цветы – это поможет стимулировать формирование новых почек и продлить продолжительность цветения.

К слову, ранее мы рассказывали о еще одном июльском лайфхаке – как посеять гортензию, чтобы она уже скоро поразила цветением.

Чтобы определить, или ваша гортензия цветет на старой древесине, нужно обратить внимание на время ее цветения. Такие кустарники обычно начинают цвести в начале лета и завершают цветение уже в середине июля, хотя впоследствии может возникнуть повторное цветение.

Эти гортензии формируют цветочные бутоны на следующий год в конце лета или в начале осени, когда дни уже становятся короче, а температура падает. Такие цветы нужно обрезать летом, в июле.

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Гортензии можно обрезать летом / Фото Pexels

Как обрезать гортензию в июле?

У некоторых сортов в июле при необходимости можно укорачивать длинные побеги, чтобы сбалансировать форму кустарника и снизить его вес.

Кроме того, нужно обрезать увядшие цветы, чтобы стимулировать образование новых цветочных почек.