Садівники часто не знають, коли та як найкраще обрізати гортензію, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сад Полтави". І однозначної відповіді немає, бо не всі кущі можна обрізати одночасно. Наприклад, ті, що цвітуть на старих пагонах, варто обрізати тільки після цвітіння.

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Загальні поради щодо обрізки гортензій

Передусім вам потрібно з'ясувати, який саме сорт росте у вас в саду – якщо він цвіте на новій деревині, тоді потрібно обрізати гортензію до того, як вона прокинеться навесні, або ж вже коли вона впаде в сплячку восени. А ось ті кущі, що цвітуть на старих пагонах, можна і потрібно обрізати після завершення цвітіння.

Регулярно потрібно на обох сортах видаляти зів'ялі квіти – це допоможе стимулювати формування нових бруньок та продовжити тривалість цвітіння.

До слова, раніше ми розповідали про ще один липневий лайфхак – як посіяти гортензію, аби вона вже скоро вразила цвітінням.

Щоб визначити, чи ваша гортензія цвіте на старій деревині, потрібно звернути увагу на час її цвітіння. Такі чагарники зазвичай починають цвісти на початку літа і завершують цвітіння вже в середині липня, хоча згодом може виникнути повторне цвітіння.

Ці гортензії формують квіткові бутони на наступний рік наприкінці літа чи на початку осені, коли дні вже стають коротшими, а температура падає. Такі квіти потрібно обрізати влітку, у липні.

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Гортензії можна обрізати влітку / Фото Pexels

Як обрізати гортензію в липні?

У деяких сортів в липні за необхідності можна укорочувати довгі пагони, аби збалансувати форму чагарника та знизити його вагу.

Окрім того, потрібно обрізати зів'ялі квіти, аби стимулювати утворення нових квіткових бруньок.