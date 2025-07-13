Для того, щоб зібрати плоди, варто скористатися кількома дієвими кроками, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс". Цього року травень був досить холодним, тому деякі овочі могли зупинитися в рості. Виправити проблему цілком можливо.

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Мінеральне добриво

Для того, щоб запобігти опаданню зав’язі, рекомендовано застосувати комплексне добриво з азоту, фосфору та калію. Завдяки такому підживленню підвищиться імунітет рослини, покращиться загальний розвиток та стимулювання зав’язі.

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Контролювання пасинків

Час від часу треба перевіряти, чи є в огірків пасинки. Їх потрібно вчасно видаляти, щоб не створити конкуренцію між молодими пагонами та плодами. Пасинки забирають вологу та поживні речовини, тому здатні зменшити врожайність.



Поради, які допоможуть вберегти ріст огірків / Фото Pexels

Органічне підживлення

Огірки треба регулярно підживлювати на піщаних та малородючих ґрунтах. Після мінерального добрива через тиждень варто внести органіку. "Курник" є гранульованим курячим послідом, без патогенів та шкідників.

У 10 літрах води треба розчинити 200 грамів добрива, дати настоятися кілька годин й полити рослини. Цей засіб допоможе розвинути зав’язь.

Для збереження вологи та поживності ґрунту рекомендується використовувати мульчу, розпушувати ґрунт після поливу, застосовувати калійні добрива та захищати рослини агроволокном від сонячних променів.

Найкращим добривом для огірків у липні є дріжджі, які містять органічне залізо, амінокислоти, кальцій, азот та фітогормони. Для приготування підживлення потрібно 50 грамів живих чи 5 грамів сухих дріжджів, 5 чайних ложок цукру та 5 літрів води, які потрібно змішати та поставити в тепле місце для бродіння.