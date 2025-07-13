Для того, чтобы собрать плоды, стоит воспользоваться несколькими действенными шагами, пишет 24 Канал со ссылкой на "Флористикс". В этом году май был достаточно холодным, поэтому некоторые овощи могли остановиться в росте. Исправить проблему вполне возможно.

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Минеральное удобрение

Для того, чтобы предотвратить опадание завязи, рекомендуется применить комплексное удобрение из азота, фосфора и калия. Благодаря такой подпитке повысится иммунитет растения, улучшится общее развитие и стимулирование завязи.

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Контролирование пасынков

Время от времени надо проверять, есть ли у огурцов пасынки. Их нужно вовремя удалять, чтобы не создать конкуренцию между молодыми побегами и плодами. Пасынки забирают влагу и питательные вещества, поэтому способны уменьшить урожайность.



Советы, которые помогут уберечь рост огурцов / Фото Pexels

Органическая подкормка

Огурцы надо регулярно подпитывать на песчаных и малоплодородных почвах. После минерального удобрения через неделю стоит внести органику. "Курник" является гранулированным куриным пометом, без патогенов и вредителей.

В 10 литрах воды надо растворить 200 граммов удобрения, дать настояться несколько часов и полить растения. Это средство поможет развить завязь.

Для сохранения влаги и питательности почвы рекомендуется использовать мульчу, рыхлить почву после полива, применять калийные удобрения и защищать растения агроволокном от солнечных лучей.

Лучшим удобрением для огурцов в июле являются дрожжи, которые содержат органическое железо, аминокислоты, кальций, азот и фитогормоны. Для приготовления подкормки нужно 50 граммов живых или 5 граммов сухих дрожжей, 5 чайных ложек сахара и 5 литров воды, которые нужно смешать и поставить в теплое место для брожения.