На удивление, вентилятор может стать достаточно эффективной заменой даже дорогим кондиционерам – но нужно знать об одном лайфхаке, который повысит его эффективность вдвое, сообщает 24 Канал.

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Что делать, чтобы вентилятор охлаждал воздух в доме?

Первое, о чем нужно позаботиться – это о размещении вентилятора. Важно создать с ним "ветровой туннель" – поставить его напротив открытого окна, чтобы вытеснять теплый воздух в комнате и втягивать прохладу извне.

Также можно оптимизировать направление потока: для этого направляйте вентилятор немного вверх, и вы заметите, что воздух начинает циркулировать немного лучше. Окна стоит открывать только ночью, или же рано утром – чтобы вентилятор втягивал холодный воздух с улицы. Проветривание днем, в жару, может привести только к противоположному эффекту.

Если у вас дома есть несколько вентиляторов, вы можете использовать их одновременно для создания перекрестных потоков воздуха.



Вентилятором можно охладить комнату / Фото Pexels

Но основной лайфхак полностью изменит ваше представление о работе вентилятора. Для того, чтобы сделать квартиру холоднее даже в летнюю жару, вам нужно заморозить несколько бутылок с водой. После этого выложите лед в миску, или поставьте замороженные бутылки прямо перед вентилятором.

Тогда, когда вы включите его, вентилятор будет перегонять не горячий воздух, а уже охлажденный, и будет действовать как кондиционер. Этот метод не требует большого количества усилий или денег, а результат точно порадует.

К слову, ранее мы рассказывали, как можно охладить комнату без кондиционера – эти дешевые способы помогут сохранить комфорт в квартире.

Впрочем, это не единственный метод охладить комнату в жару. Мы подобрали несколько других способов, которыми можно воспользоваться, когда температура за окном зашкаливает: