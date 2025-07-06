Поддержание красивого цветения в саду требует постоянной сложной работы – в том числе и удаления отмерших цветов и обрезки растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И несколько растений могут только повредиться из-за того, что вы их обрежете.

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Ангелония

Львиный зев, также известный как ангелония – это красивое растение, что может быть в разных цветах – от синего и фиолетового до белого и розового. И одно из больших преимуществ этого растения – цветы на нем вообще не нужно обрезать.

В большинстве регионов ангелонии выращивают как однолетние растения, которые непрерывно цветут с весны до осени без дополнительного ухода – поэтому цветок практически идеален для ленивых садоводов, которые хотят наслаждаться красивым садом без лишних усилий.

К слову, ранее мы уже рассказывали о цветах, которые можно срезать на букеты снова и снова – они зацветают повторно.

Наперстянка пурпурная

Наперстянки – это идеальное дополнение к саду, если вы хотите привлечь к нему опылителей. Это любимый цветок пчел и бабочек – и все из-за трубообразных цветов, изобилующих легкодоступным нектаром.

Если ваши наперстянки отцвели, вы, конечно же, можете удалить их для того, чтобы стимулировать второе цветение. Впрочем, оно обычно гораздо меньше, чем первое, и вообще может и не состояться – зато вы избавите себя от цветов в следующем году.

Эхинацея

Это одно из лучших садовых растений, ведь она проста в уходе и может радовать цветением в течение достаточно длительного времени. Кроме того, известна она и из-за своих других свойств – ее используют для приготовления душистых травяных мешочков и чаев.



Эхинацею не стоит обрезать / Фото Pexels

А вот обрезать эхинацеи не стоит – ведь из отцветших головок впоследствии должны развеяться семена, и тогда эхинацеи самостоятельно вырастут в следующем году.

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Гортензии

Конечно же, гортензии могут получить некоторые преимущества от своевременной обрезки – и с ней огородникам стоит быть очень осмотрительными. Дело в том, что есть немало видов гортензий, что завязывают цветы только на старой древесине. И поэтому вырезание их осенью и зимой может привести к тому, что вы лишитесь цветения весной и летом.