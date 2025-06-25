Существует немало растений, которые выращивают новые соцветия чрезвычайно быстро после того, как вы срежете предыдущие на букеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А некоторые цветы от срезки начинают цвести даже пышнее.

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Ротики

Ротики имеют гроздья соцветий, растущих на высоких и крепких стеблях, поэтому могут добавить немало высоты и уникальной формы в ваш сад и клумбы. Кроме того, они невероятно выглядят в букетах и снова отращивают соцветия после того, как вы срежете предыдущие.

Для лучшего результата советуют срезать цветы утром, когда температура прохладнее, и на стебле раскрылось по крайней мере три соцветия.



Ротики быстро растут / Фото Pexels

Космеи

Космея – это замечательный садовый цветок по всем критериям. Она привлекает опылителей, быстро растет, не требует особого ухода, а также отличается большой засухоустойчивостью.

Кроме того, она может невероятно выглядеть в букетах, а ее тонкие, изогнутые стебли добавляют текстуры любой клумбе.



Космеи бывают разных цветов / Фото Pexels

Целозия

Это растение можно относительно нечасто увидеть на клумбах – и оно точно заслуживает места в вашем саду. Растение относится к семейству амарантовых и имеет вертикальные перистые головки яркого цвета. Кроме того, разнообразие оттенков целозии поражает – они варьируются от желтого до фиолетового.



Целозии имеют необычный вид / Фото Pexels

Цинния

Циннии – это надежные любимцы многих садоводов и идеальный выбор, если вы только начинаете выращивание сада и хотите получить красивое цветение с минимальным количеством усилий. Циннии бывают разных ярких цветов – красного, розового, оранжевого, желтого и белого, поэтому они идеально подходят для создания самых разнообразных букетов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие многолетники можно посадить в саду для невероятно пышного цветения.



Циннии требуют мало ухода / Фото Pexels

Эхинацея



Эхинацеи очень неприхотливы / Фото Pexels

Если вы хотите привлечь опылителей в свой сад, тогда эхинацея – это одно из лучших решений для клумбы. Кроме того, эхинацеи могут расти даже в самой бедной почве и все еще радовать вас пышным цветением.