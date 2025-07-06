Підтримка красивого цвітіння в саду вимагає постійної складної роботи – зокрема й видалення відмерлих квітів та обрізки рослин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та кілька рослин можуть тільки пошкодитися через те, що ви їх обріжете.

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Ангелонія

Лев'ячий зів, також відомий як ангелонія – це красива рослина, що може бути у різних кольорах – від синього та фіолетового до білого та рожевого. І одна з великих переваг цієї рослини – квіти на ній взагалі не потрібно обрізати.

В більшості регіонів ангелонії вирощують як однорічні рослини, які безперервно цвітуть з весни до осені без додаткового догляду – тож квітка практично ідеальна для лінивих садівників, які хочуть насолоджуватися гарним садом без зайвих зусиль.

До слова, раніше ми вже розповідали про квіти, які можна зрізати на букети знову і знову – вони зацвітають повторно.

Наперстянка пурпурова

Наперстянки – це ідеальне доповнення до саду, якщо ви прагнете привабити до нього запилювачів. Це улюблена квітка бджіл та метеликів – і все через трубоподібні квіти, що рясніють легкодоступним нектаром.

Якщо ваші наперстянки відцвіли, ви, звісно ж, можете видалити їх для того, аби стимулювати друге цвітіння. Втім, воно зазвичай набагато менше, ніж перше, і взагалі може й не відбутися – натомість ви позбавите себе від квітів наступного року.

Ехінацея

Це одна з найкращих садових рослин, адже вона проста у догляді та може тішити цвітінням протягом досить тривалого часу. Окрім того, відома вона й через свої інші властивості – її використовують для приготування запашних трав'яних мішечків та чаїв.



Ехінацеї не варто обрізати / Фото Pexels

А ось обрізати ехінацеї не варто – адже з відцвілих головок згодом має розвіятися насіння, і тоді ехінацеї самостійно виростуть наступного року.

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Гортензії

Звісно ж, гортензії можуть отримати деякі переваги від своєчасної обрізки – та з нею городникам варто бути дуже обачними. Річ у тому, що є чимало видів гортензій, що зав'язують квіти тільки на старій деревині. І тому вирізання їх восени та взимку може призвести до того, що ви позбудетеся цвітіння навесні та влітку.