Насекомое очень маленькое – всего 1 – 2 миллиметра в длину, но аппетиты имеет значительно больше: белокрылка питается более 400 видами растений, и многие из них растут на огородах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste.

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Поэтому для того, чтобы защитить перцы, капусту, салат, сельдерей, клубнику, огурцы, баклажаны и помидоры, нужно знать, как бороться с белокрылкой.

Чем опасны белокрылки?

Почти в течение всей своей жизни белокрылки питаются клеточным соком растений – и поэтому листья желтеют, скручиваются и в конце концов засыхают. Цветение растений происходит гораздо позже, а это снижает урожайность. Впрочем, это не единственный вред, который может нанести белокрылка: вместе с ее сахаристыми выделениями на поверхности растений распространяются и головневые грибки. Налет подавляет фотосинтез, а значит, также негативно влияет на развитие растения.

Опасность от белокрылок заключается еще и в том, что они чрезвычайно быстро размножаются: одна самка может отложить примерно 150 яиц, а за сезон развивается до 16 поколений вредителей.

К слову, ранее мы рассказывали, как избавиться от землероек на даче без химии – это очень просто.



Белокрылка очень опасна / Фото Pexels

Как бороться с белокрылкой?

Первое, что нужно сделать огородникам – это избавиться от всех сорняков, ведь часто именно они становятся рассадниками популяции белокрылки. Очень часто также поражения от вредителя напоминает тлю. Желтые клейкие ловушки у растений помогут определить, с кем именно вы имеете дело. Как только вы увидите взрослых насекомых, начинайте обработки.

Можно выбрать магазинные средства для борьбы с белокрылкой. Обычно рекомендуют инсектициды Актара, Энжио и Вермитек.

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Впрочем, можно воспользоваться и народными средствами. Вот несколько методов, которые могут оказаться весьма эффективными, если белокрылка еще не слишком распространилась вашим огородом: