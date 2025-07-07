Они внешне могут напоминать мышей или кротов, но намного вреднее для растений, пишет 24 Канал. Грызуны оставляют после себя немало норок и подземных ходов, портя корневую систему растений. Если от землероек вовремя не избавиться, то можно потерять урожай.

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Как вывести землероек с огорода

От землероек есть все же польза, потому что грызуны питаются червями, личинками и насекомыми, которые способны поедать растения. А еще они участвуют в разложении в почве органического материала, который улучшает ее структуру.

Именно поэтому не стоит использовать против них ядовитые химические средства, которые не являются гуманными. Зато их можно отпугнуть из тех мест, где посажены овощи.

Выгнать землероек с грядки очень просто. У них сильно развито обоняние, поэтому они чувствительны к различным запахам. Для защиты растений, нужно лишь распространить те ароматы, которые они не любят. Разбросайте неподалеку грядок собачьи или кошачьи экскременты. Грызуны быстро убегут, потому что наличие домашних животных их отпугивает.



Спасите овощи от землеройки / Фото Pexels

Также быстро может отпугнуть землероек с огорода коровий навоз, тухлые яйца или гнилые головы рыбы. Впрочем, будьте осторожны, поскольку в сильную жару запах распространится на весь участок. Лучше такие отпугиватели применять в вечернее время.

Невыносимым запахом для землероек могут быть тряпки смоченные в керосине, уксусе или нашатыре. Их надо заложить глубоко в ход и присыпать землей, чтобы запах вас не беспокоил.

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Есть еще один метод, который подойдет для использования на газоне или возле плодовых деревьев, но ни в коем случае не на овощных грядках. В нору нужно поместить шланг и залить водой до тех пор, пока она не появится на поверхности. Затопленное жилье заставит землероек искать новое место для жизни.