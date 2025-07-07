Вони зовні можуть нагадувати мишей чи кротів, але є набагато шкідливішими для рослин, пише 24 Канал. Гризуни залишають після себе чимало нірок та підземних ходів, псуючи кореневу систему рослин. Якщо від землерийок вчасно не позбутися, то можна втратити урожай.

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Як вивести землерийок з городу

Від землерийок є все ж таки користь, бо гризуни харчуються черв’яками, личинками та комахами, які здатні поїдати рослини. А ще вони беруть участь в розкладанні в ґрунті органічного матеріалу, який покращує його структуру.

Саме тому не варто використовувати проти них отруйні хімічні засоби, які не є гуманними. Натомість їх можна відлякати з тих місць, де посаджені овочі.

Вигнати землерийок з грядки дуже просто. У них сильно розвинений нюх, тому вони чутливі до різних запахів. Для захисту рослин, потрібно лише розповсюдити ті аромати, які вони не люблять. Порозкидайте неподалік грядок собачі чи котячі екскременти. Гризуни швидко втечуть, бо наявність домашніх тварин їх відлякує.



Врятуйте овочі від землерийки / Фото Pexels

Також швидко може відлякати землерийок з городу коров’ячий гній, тухлі яйця чи гнилі голови риби. Втім, будьте обережними, оскільки в сильну спеку запах розповсюдиться на всю ділянку. Краще такі відлякувачі застосовувати у вечірню пору.

Нестерпним запахом для землерийок можуть бути ганчірки змочені в гасі, оцті чи нашатирі. Їх треба закласти глибоко в хід та присипати землею, щоб запах вас не турбував.

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Є ще один метод, який підійде для використання на газоні чи біля плодових дерев, але в жодному разі не на овочевих грядках. У нору потрібно помістити шланг та залити водою до того часу, поки вона не з’явиться на поверхні. Затоплене житло змусить землерийок шукати нове місце для життя.