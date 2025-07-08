Комаха надзвичайно маленька – всього 1 – 2 міліметри у довжину, але апетити має значно більші: білокрилка харчується понад 400 видами рослин, і чимало з них ростуть на городах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste.
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Тож для того, аби захистити перці, капусту, салат, селеру, полуницю, огірки, баклажани та помідори, потрібно знати, як боротися з білокрилкою.
Чим небезпечні білокрилки?
Майже протягом усього свого життя білокрилки харчуються клітинним соком рослин – і через це листя жовтішає, скручується та зрештою засихає. Цвітіння рослин відбувається набагато пізніше, а це знижує врожайність. Втім, це не єдина шкода, якої може завдати білокрилка: разом з її цукристими виділеннями на поверхні рослин розповсюджуються і сажкові грибки. Наліт пригнічує фотосинтез, а значить, також негативно впливає на розвиток рослини.
Небезпека від білокрилок полягає ще й в тому, що вони надзвичайно швидко розмножуються: одна самка може відкласти приблизно 150 яєць, а за сезон розвивається до 16 поколінь шкідників.
До слова, раніше ми розповідали, як позбутися землерийок на дачі без хімії – це дуже просто.
Білокрилка дуже небезпечна / Фото Pexels
Як боротися з білокрилкою?
Перше, що потрібно зробити городникам – це позбутися усіх бур'янів, адже часто саме вони стають розсадниками популяції білокрилки. Дуже часто також ураження від шкідника нагадує попелицю. Жовті клейкі пастки біля рослин допоможуть визначити, з ким саме ви маєте справу. Щойно ви побачите дорослих комах, починайте обробки.
Можна обрати магазинні засоби для боротьби з білокрилкою. Зазвичай рекомендують інсектициди Актара, Енжіо та Вермітек.
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Втім, можна скористатися і народними засобами. Ось кілька методів, які можуть виявитися досить ефективними, якщо білокрилка ще не надто поширилася вашим городом:
- Розчин нашатирного спирту – на одну столову ложку додайте відро води, але застосовуйте розчин не частіше, ніж раз на місяць. У аміаку міститься багато азоту, що буде накопичуватися у ґрунті та в рослині;
- Розчин оцту можна використовувати щотижня. На відро води додайте 50 мілілітрів яблучного оцту та 30 грамів мильної стружки.
- 100 грамів цибулевих чи часникових стрілок подрібніть у блендері та настоюйте сім днів. Додайте 5 літрів води та обробіть рослини.
- Натріть господарське мило та розчиніть у воді в пропорції 1:6. Обробляти розчином потрібно раз на 10 днів.