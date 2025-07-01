Орхідеї, нехай і вибагливі, та все ж витривалі кімнатні рослини. І зазвичай не потрібно докладати дуже багато зусиль для того, аби вони залишалися здоровими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. А ось для того, аби вони зацвіли, потрібно постаратися – і особливо у липні.

Цікаво Чому опадає листя троянд: причини, які допоможуть врятувати кущ

Що робити, щоб орхідеї почали цвісти?

Якщо ви хочете, аби орхідеї на вашому підвіконні викинули нові квітконоси, потрібно переконатися, що вони отримують достатньо фосфору – тобто поживної речовини, що стимулює утворення квітів. Також для росту орхідей надзвичайно важливий калій – він покращує якість цвітіння та подовжує його.

Забезпечити орхідеї цими поживними речовинами можна за допомогою одного простого натурального добрива, яке ви можете приготувати вдома. І для цього не доведеться навіть купувати нічого дорогого: потрібно просто не викидати шкірку наступного разу, коли ви будете їсти банан.

Виявляється, змусити орхідеї пишно цвісти та швидко рости не так вже й важко: секрет криється у банановій шкірці, з якої можна приготувати надзвичайно ефективне підживлення.

Річ у тому, що шкірка, яку більшість людей вважає сміттям, насправді містить чимало калію, що допомагає оздоровити бутони та зробити їх більшими, збільшує насиченість кольору та загалом позитивно впливає на здоров'я орхідей.

Орхідеї
Орхідеї потрібно підживити у липні / Фото Pexels

Окрім того, міститься у шкірці і фосфор, який потрібний для розвитку коріння та нових квіткових бруньок. Втім, це не значить, що можна взяти шкірку та просто кинути її до субстрату для орхідей – це призведе тільки до того, що на вашій рослині оселяться різноманітні комахи – як-от плодові мушки, позбутися яких досить складно.

Натомість потрібно замочити шкірку у воді, аби приготувати рідке добриво, яким згодом можна буде полити рослину.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для догляду за кімнатними рослинами. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Як приготувати добриво з бананової шкірки?

Для приготування ефективного підживлення знадобиться всього кілька бананових шкірок – і найкраще підійдуть стиглі, а не зеленкуваті. Просто наріжте шкірку ножицями на дрібні шматочки, а тоді помістіть у банку, пластикову пляшку чи будь-який контейнер з кришкою.

Місткість потрібно наповнити водою, аби вона покривала шкірку. А тоді щільно закрийте банку кришкою та поставте місткість біля вікна. Залиште воду ферментуватися на кілька днів. Концентроване добриво потрібно у рівних кількостях змішати з чистою відстояною водою, а тоді використовувати для поливу орхідей на частіше, ніж двічі на місяць.