Орхидеи, пусть и прихотливые, но все же выносливые комнатные растения. И обычно не нужно прилагать очень много усилий для того, чтобы они оставались здоровыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. А вот для того, чтобы они зацвели, нужно постараться – и особенно в июле.

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Что делать, чтобы орхидеи начали цвести?

Если вы хотите, чтобы орхидеи на вашем подоконнике выбросили новые цветоносы, нужно убедиться, что они получают достаточно фосфора – то есть питательного вещества, что стимулирует образование цветов. Также для роста орхидей чрезвычайно важен калий – он улучшает качество цветения и продлевает его.

Обеспечить орхидеи этими питательными веществами можно с помощью одного простого натурального удобрения, которое вы можете приготовить дома. И для этого не придется даже покупать ничего дорогого: нужно просто не выбрасывать кожуру в следующий раз, когда вы будете есть банан.

Оказывается, заставить орхидеи пышно цвести и быстро расти не так уж и трудно: секрет кроется в банановой кожуре, из которой можно приготовить чрезвычайно эффективную подкормку.

Дело в том, что кожура, которую большинство людей считает мусором, на самом деле содержит немало калия, что помогает оздоровить бутоны и сделать их больше, увеличивает насыщенность цвета и вообще положительно влияет на здоровье орхидей.



Орхидеи нужно подкормить в июле / Фото Pexels

Кроме того, содержится в кожуре и фосфор, который нужен для развития корней и новых цветочных почек. Впрочем, это не значит, что можно взять кожуру и просто бросить ее в субстрат для орхидей – это приведет только к тому, что на вашем растении поселятся различные насекомые – например плодовые мушки, избавиться от которых достаточно сложно.

Вместо этого нужно замочить кожуру в воде, чтобы приготовить жидкое удобрение, которым впоследствии можно будет полить растение.

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Как приготовить удобрение из банановой кожуры?

Для приготовления эффективной подкормки понадобится всего несколько банановых шкурок – и лучше всего подойдут спелые, а не зеленоватые. Просто нарежьте кожуру ножницами на мелкие кусочки, а потом поместите в банку, пластиковую бутылку или любой контейнер с крышкой.

Емкость нужно наполнить водой, чтобы она покрывала кожуру. А тогда плотно закройте банку крышкой и поставьте емкость у окна. Оставьте воду ферментироваться на несколько дней. Концентрированное удобрение нужно в равных количествах смешать с чистой отстоянной водой, а потом использовать для полива орхидей на чаще, чем дважды в месяц.