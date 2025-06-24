Пятна на матрасе могут испортить его вид. Но как только вы их заметили, стоит браться за чистку, ведь избавиться от застарелых загрязнений даже сложнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как отчистить пятна от пота?

Матрас, к сожалению, впитывает ваш пот, а взрослый человек в жару может довольно обильно потеть. От пота на матрасе остаются желтые пятна, которые могут иметь довольно неприятный запах, а также вызывают развитие бактерий.

Для того, чтобы в домашних условиях разобраться с такими пятнами, вам понадобятся:

сода;

уксус;

вода;

бутылка с пульверизатором;

губка или тряпка.

В бутылке нужно замешать уксус и воду в соотношении 1:2, а потом распылить раствор на пятно и оставить так на несколько минут. После этого намочите губку и протрите матрас, посыпьте пятно содой и оставьте на несколько часов, или даже на ночь.

После этого соду нужно стереть сухой губкой, а остальной порошок убрать пылесосом.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как убрать желтые пятна от пота с белых вещей.

Как убрать пятна от крови

Кровь – это сложное загрязнение, которое часто непросто вывести в домашних условиях. В крови содержатся белки, которые сворачиваются при контакте с водой. Поэтому горячая вода и отбеливатели для чистки крови не подходят.

Вместо этого воспользуйтесь солью, перекисью, холодной водой и бумажными полотенцами. Последние нужно смочить в холодной воде и приложить к пятну, чтобы убрать избыток крови.

После этого проблемное место посыпьте солью и оставьте на 20 минут. Смочите другую салфетку перекисью и осторожно протрите пятно. Процедуру нужно повторять, пока матрас не станет чистым.



Пятна на матрасе нужно убирать сразу же / Фото Pexels

Как убрать пятна от мочи?

Если на матрасе появилось пятно от мочи, за уборку нужно браться сразу – такие загрязнения не только портят вид матраса, но и имеют чрезвычайно резкий и неприятный запах.

Для чистки используйте хлорку – замешайте ее с водой в соотношении 1:2, а потом распылите раствор на загрязнение и оставьте на полчаса. Далее протрите пятно губкой или тряпкой, замочив ее в воде. Матрас можно просушить феном, или дать высохнуть естественным путем.