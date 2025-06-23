Пот – это то, с чем приходится сталкиваться каждому человеку. И независимо от того, вы выходили ли вы на пробежку, или столкнулись со стрессовой ситуацией, пятна от пота на белой одежде могут стать серьезной неприятностью, сообщает 24 Канал. Но это не значит, что вещь нужно сразу же выбрасывать и заменять на новую – к счастью, отстирать эти загрязнения возможно.

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Как убрать пятна пота с белой одежды?

Пятна от пота всегда оставляют желтые следы в области подмышек, но могут появиться и в других участках – например, на спине и на шее. Именно в этих местах больше всего бактерий, и когда они вступают с протеинами в химическую реакцию, это провоцирует появление неприятного насыщенного запаха.

Кроме того, очень часто возникновение пятен провоцирует и дезодорант – несмотря на то, что он уменьшает выделение пота и нейтрализует запах, он содержит алюминий, который вступает в реакцию с потовыми выделениями, и в конце концов на вашей одежде появляются заметные белые пятна.

К слову, ранее мы уже рассказывали, зачем нужно выворачивать носки во время стирки – не все знают этот секрет.

Для того, чтобы вывести пятно с белой одежды, вам понадобится всего одна простая таблетка, которая точно есть в вашей домашней аптечке – Аспирин. В составе этих таблеток есть салициловая кислота, что может достаточно глубоко проникать в материал, и при этом не разрушать его, возвращая одежде идеальный белоснежный цвет.



Аспирином можно отстирать пятна от пота / Фото Pexels

Кроме Аспирина нужно также запастись стаканом воды, моющим средством и зубной щеткой. Аспирин растворите в воде, а потом нанесите смесь на пятно, немного втирая его с помощью зубной щетки.

Вещь нужно оставить на 10 – 15 минут, чтобы средство подействовало. После этого его можно смыть водой, а потом постирать рубашку или футболку вручную, чтобы избавиться от остатков смеси.

Кстати, Аспирин – это не единственное средство из аптечки, что может справиться с пятнами пота. Также достаточно эффективным будет и перекись водорода – его нужно нанести на проблемный участок на 10 минут, а потом смыть прохладной водой.