В июне нужно обрезать те кусты, которые цветут весной, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How. Обрезка полезна тем, что помогает стимулировать цветение и закладывает рост новых побегов.

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Специалисты советуют обрезать растения тогда, когда они в состоянии покоя, но некоторые растения можно слегка обрезать в период вегетации. Есть несколько садовых растений, которые нужно обрезать в первый месяц лета.

Сирень

Этот красивый весенний куст нужно обрезать именно в июне, поскольку в конце лета или осенью, этого уже делать нельзя. Обрезать нужно мертвые и больные стебли. Также надо избавиться от стеблей, диаметр которых превышает 5 сантиметров. Молодые стебли нужно обрезать до почки, что направлена наружу.

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Форзиция

Это растение нужно обрезать после цветения. Если этого не сделать этого вовремя, то на следующий год будет меньше цветочных почек. Форзиция перестает цвести в мае, поэтому июнь – идеальный месяц для обрезки. Нужно удалить четверть старых ветвей, а потом удалить меньшие стебли.



Форзицию нужно обрезать после цветения / Фото Pexels

Астра

Обрезка астры в июне является полезной, поскольку таким образом можно контролировать высоту стебля и избежать появления гибких цветов. Нужно просто отщипнуть стебли или слегка обрезать их, чтобы стимулировать рост. Также можно прибегнуть к резкому сокращению. Нужно обрезать все побеги наполовину с предоставлением им правильной формы.