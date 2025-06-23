У червні потрібно обрізати ті кущі, які цвітуть навесні, пише 24 Канал з посиланням на Gardening Know How. Обрізання корисне тим, що допомагає стимулювати цвітіння та закладає ріст нових пагонів.

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Фахівці радять обрізати рослини тоді, коли вони в стані спокою, але деякі рослини можна легенько обрізати в період вегетації. Є кілька садових рослин, які потрібно обрізати в перший місяць літа.

Бузок

Цей красивий весняний кущ потрібно обрізати саме в червні, оскільки наприкінці літа чи восени, цього вже робити не можна. Обрізати потрібно мертві та хворі стебла. Також треба позбутися стебел, діаметр яких перевищує 5 сантиметрів. Молоді стебла потрібно обрізати до бруньки, що спрямована назовні.

До слова, ми розповіли про 3 рослини, які потрібно посадити разом на грядці.

Форзиція

Цю рослину потрібно обрізати після цвітіння. Якщо цього не зробити цього вчасно, то наступного року буде менше квіткових бруньок. Форзиція перестає квітнути в травні, тож червень – ідеальний місяць для обрізки. Потрібно видалити чверть старих гілок, а тоді видалити менші стебла.



Форзицію потрібно обрізати після цвітіння / Фото Pexels

Айстра

Обрізання айстри у червні є корисним, оскільки таким чином можна контролювати висоту стебла та уникнути появи гнучких квітів. Потрібно просто відщипнути стебла чи легенько обрізати їх, щоб стимулювати ріст. Також можна вдатися до різкого скорочення. Потрібно обрізати всі пагони наполовину з наданням їм правильної форми.