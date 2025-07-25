Специалисты отмечают, что плесень в ванной можно остановить за 12 часов благодаря растению, которое отлично борется со спорами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как избавиться от плесени в ванной?

Плесень в ванной комнате появляется из-за постоянного откладывания пара, отсутствие качественной вентиляции и затяжную влажность. Все эти факторы создают хорошие условия для размножения спор.

В определенной степени отбеливатель может помочь, но он не всегда решает коренную проблему – влагу в воздухе. Именно поэтому хозяйки берутся сначала за улучшение качества воздуха.

Ни для кого не секрет, что определенные комнатные растения очень любят влажную среду, поэтому могут прекрасно расти в ванной комнате. Они способны впитывать всю влагу, соответственно избавлять ванну от плесени.



Плесень в ванной можно легко вывести / Фото Pexels

Лучшим растением для ванной комнаты считается английский плющ. Вазон способен уменьшить споры плесени до 75% за 12 часов. Растение хорошо растет при слабом освещении и не является прихотливым в уходе. Поливать плющ рекомендуется только после того, как почва высохнет.

Альтернативой является бостонский папоротник, который является мощным естественным осушителем воздуха. Растение хорошо поглощает влагу через листья и постоянно вытягивает лишнюю влагу из воздуха в ванной комнате.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как можно почистить стиральную машину народными средствами.

Также подходят для ванной комнаты змеиные растения. Они не требуют особого ухода, но прекрасно очищают воздух в комнате.