Как и любой другой бытовой прибор, стиральная машина нуждается в регулярной очистке. И многие забывают об этом, или же ошибочно считают, что мыть стиралку нет необходимости, ведь там все равно часто оказывается вода. Впрочем, это не так, пишет "Чистота".

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Почему в стиральной машине есть неприятный запах

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что одежда после стирки не такая чистая, как ожидалось. А барабан стиральной машины начинает накапливать плесень и вонять. Но перед тем, как решать проблему, нужно выяснить, что именно вызывает появление бактерий.

Вот основные причины загрязнения:

Недостаточная сушка. Если вы не вынимаете одежду сразу же после стирки, влажность может способствовать развитию плесени и бактерий, а это приводит к возникновению неприятного запаха.

Отсутствие технического обслуживания. Вы могли об этом не задумываться, и фильтры и уплотнители стиральной машины могут удерживать остатки грязи, волос или моющего средства. Поэтому их необходимо регулярно чистить.

Использование слишком большого количества стирального средства. Это может оставлять остатки и на одежде, и на стиральной машине.

Прибор работает в закрытом помещении. Когда нет надлежащей вентиляции может привести к накоплению влаги – со временем это может привести к неприятным запахам в машинке.



Стиральную машину нужно чистить / Фото Pexels

Чем можно почистить стиральную машину?

Для того, чтобы почистить барабан машинки, вам не нужно покупать дорогие магазинные средства – достаточно будет таких простых продуктов, как сода и уксус, которые уже можно найти на кухне.

Итак, сначала нужно насыпать половину стакана пищевой соды в барабан и запустить цикл стирки. После этого он будет полностью чистый и не будет вонять, ведь сода действует как нейтрализатор запаха.

Вместо соды можно использовать и уксус – сделать это совсем не сложно. Нужно полстакана средства залить в барабан или в лоток для стирального средства и запустить цикл стирки.