Профессиональная уборщица поделилась несколькими вещами, которых она никогда не держала бы в своей ванной – ведь они или негигиеничны, или же становятся настоящим кошмаром для уборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sparkle & Shine Cleaning.

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Открытое хранение

Открытые полки – это настоящая проблема, если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела чисто и опрятно. На них постоянно будут накапливаться пыль, грязь – а из-за постоянной влажности они становятся даже более очевидными и сбиваются в кучи.

Коврики в ванной

Обычно они очень быстро становятся грязными, и требуют очень много времени на уход, иначе же будут негигиеничными. Если вы хотите сократить время уборки в ванной, тогда от коврика лучше отказаться.



Коврик в ванной может быть негигиеничным / Фото Pexels

Шестиугольная плитка

Не так давно шестиугольная плитка стала настоящим трендом в дизайне – однако впоследствии она станет только головной болью во время уборки. Ведь в ней гораздо больше швов, и поэтому чистка может затянуться на лишние часы. А если за такой плиткой не ухаживать, очень быстро она потеряет привлекательный вид и будет выглядеть некрасиво.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно легко почистить швы на плитке от грибка.

Клейкие полки в душе

Конечно, сначала отсутствие необходимости добавлять крючки для полок в душе может казаться удобной, но когда наступит время убирать клейкие полки, вы пожалеете о своем решении.

Кроме того, это может быть не самым надежным вариантом, если вы планируете складывать на них достаточно тяжелые вещи.

Полки над туалетом

Особенно неудачным решением станут открытые деревянные полки – они очень быстро покрываются пылью, и она сразу же будет бросаться в глаза, стоит вам будет зайти в туалет. Гораздо лучше купить ящик, что будет закрываться, и хранить все необходимые вещи в нем.