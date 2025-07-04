Если вы планируете делать закрутки этим летом, будьте очень внимательны, чтобы не купить опасную соль с добавкой, из-за которой банки начинают взрываться просто одна за другой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Жизнь нутрициолога".

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Почему начали портиться закрутки?

Проблема, оказывается, заключается в импортной, преимущественно турецкой соли, появившейся массово в украинских супермаркетах. В ней есть примеси, но основная опасность – это добавка Е536, или же ферроцианид кальция.

Она относится к классу антислеживателей, помогающих соли не сбиваться в комки. Впрочем, для консервации эта добавка совсем не годится – она нарушает ферментацию, и вместо квашеной капусты и огурчиков вы получите скользкую массу. А банки могут начать бродить или взрываться.

Обычно хозяйки после использования такой соли жалуются на скользкость, плесень, огурцы могут терять хрусткость.

Поэтому если вы радуетесь тому, что соль у вас дома долго лежит и не сбивается в комки и не слипается – это может быть признаком того, что для консервации ее использовать как раз нельзя.



Соль с примесями не подходит для закруток / Фото Pexels

Несмотря на то, что она имеет очень привлекательный вид и хранится без проблем годами, лучше оставить ее для обычной кулинарии. А вот для консервации советуют приобрести морскую соль без добавок, или обычную каменную, желательно крупного помола. Именно такая соль сохранит весь вкус ваших летних овощей и не будет мешать ферментированию продуктов.

Кстати, ранее мы уже делились лайфхаком о том, как хранить цветную капусту, чтобы она не чернела.

Внимательно проверяйте состав на пачке, которую вы берете – если там есть что-либо, кроме натрий хлорида, тогда эта соль, скорее всего, не подойдет для консервации. Даже йодированную соль не советуют выбирать – она может подавлять естественную ферментацию.