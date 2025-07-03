Перед покупкой надо обратить внимание на основные моменты выбора качественного кочана, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Цветная капуста бывает разной – белой, фиолетовой, салатовой, впрочем чаще всего мы покупаем именно первый вариант. При выборе капусты ее цвет должен быть белым или кремовым. Желтые и коричневые пятна являются признаком старения или неправильного хранения.

Структура головки должна быть плотной и упругой, а листья плотно облегать кочан. Увядшие листья – сигнал того, что овощ уже лежит давно. Также цветная капуста должна иметь нейтральный запах, потому что кисловатость свидетельствует о том, что она начинает портиться.

Как правильно хранить цветную капусту

Не рекомендуется мыть капусту перед хранением, поскольку влага ускоряет гниение. Содержание в герметичном пакете перекроет циркуляцию воздуха, поэтому лучше всего держать капусту в отделе для овощей в холодильнике стеблем вверх, чтобы влага не накапливалась возле соцветий. Благодаря такому простому способу цветная капуста сможет сохраниться свежей до 10 дней.



Правила хранения цветной капусты / Фото Pexels

Как хранить нарезанную капусту

Чтобы защитить нарезанные соцветия от влаги, каждую частицу нужно промокнуть салфетками и поместить в контейнер с крышкой, на низ которого надо выстелить бумажное полотенце.

К слову, чтобы помидоры стали вкуснее и слаще, их надо подкормить важным удобрением.

Цветную капусту нужно хранить подальше от яблок и бананов, которые выделяют этилен и ускоряют порчу овощей. Порезанные соцветия могут храниться от 3 до 5 дней. Вареная цветная капуста может храниться в холодильнике до 3 дней.