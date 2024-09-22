Як і будь-який інший побутовий прилад, пральна машина потребує регулярного очищення. Й чимало людей забувають про це, або ж помилково вважають, що мити пралку немає потреби, адже там все одно часто опиняється вода. Втім, це не так, пише "Чистота".

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Чому у пральній машині є неприємний запах

Дуже часто доводиться стикатися з тим, що одяг після прання не такий чистий, як очікувалося. А барабан пральної машини починає накопичувати плісняву й смердіти. Та перед тим, як розв'язувати проблему, потрібно з'ясувати, що саме викликає появу бактерій.

Ось основні причини забруднення:

Недостатнє сушіння. Якщо ви не виймаєте одяг відразу ж після прання, вологість може сприяти розвитку цвілі та бактерій, а це призводить до виникнення неприємного запаху.

Відсутність технічного обслуговування. Ви могли про це не замислюватися, та фільтри й ущільнювачі пральної машини можуть утримувати залишки бруду, волосся чи мийного засобу. Тож їх потрібно регулярно чистити.

Використання надто великої кількості прального засобу. Це може залишати залишки і на одязі, і на пральній машині.

Прилад працює у закритому приміщенні. Коли немає належної вентиляції може призвести до накопичення вологи – з часом це може призвести до неприємних запахів у машинці.



Пральну машину потрібно чистити / Фото Pexels

Чим можна почистити пральну машину?

Для того, щоб почистити барабан машинки, вам не потрібно купувати дорогі магазинні засоби – достатньо буде таких простих продуктів, як сода та оцет, які вже можна знайти на кухні.

Отож, спершу потрібно насипати половину склянки харчової соди в барабан та запустити цикл прання. Після цього він буде повністю чистий та не смердітиме, адже сода діє як нейтралізатор запаху.

Замість соди ви можете використати й оцет – зробити це зовсім не складно. Потрібно пів склянки засобу залити в барабан чи в лоток для прального засобу та запустити цикл прання.