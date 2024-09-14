Багато хто вже відтепер починає робити запаси їжі на зиму і це досить правильна стратегія, пишуть Поради 24. На випадок масованих атак ворога варто мати на полицях кухонної шафи не лише крупи, горішки й сухофрукти, але й консерви, які здатні добряче поживити організм.

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Які консерви купити на зиму

Основним стратегічним запасом вважається м’ясо, яке не зіпсується. Тому варто придбати м’ясні чи рибні консерви, які ви зможете додавати до своїх страв. Тушонки ідеально поєднуються з картоплею, а от консервований тунець часто додають до макаронів. Також можете придбати паштети, втім дивіться на термін їхньої придатності.



Консервація може бути з готових страв / Фото Getty Images

Серед консервів зверніть увагу на шпроти, кільку в томаті чи сардину. Зі шпротами можна зробити бутерброди, кілька в томаті підійде до гарніру, а от з сардиною можна зробити смачний та поживний салат "Мімоза".

Окрім того, консерви бувають ще овочеві, фруктові, бобові, молочні та грибні. Їх також варто додати до списку покупок на зиму. Овочеві консерви підійдуть до гарнірів та салатів. Шматочки консервованих ананасів чи персиків замінять вам свіжі фрукти, а бобові здатні добре підкріпити під час голоду, тому без них не обійтися.

Що ще купити на зиму

З консервами розібрались. Втім, що це можна придбати на зиму? Радимо купити різноманітні крупи, хлібці та печиво, згущене волоко, чай, каву, цукор, борошно, сіль, олію, мед, цукерки та халву.