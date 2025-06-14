От летней жары ежегодно страдает огромное количество людей, и даже если у вас дома нет кондиционера – не беда! Можно легко сбросить температуру на несколько градусов и без него, нужно только знать несколько лайфхаков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

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Увлажните воздух

Влажность в помещении – это отличный способ создать хороший микроклимат при любой температуре. Главное – не превысить значение в 50 – 60%. Обычно низкая влажность воздуха проявляется в сухости кожи и "песка в глазах".

Вентилятор и лед

Этот простой способ может заменить кондиционер, и все, что вам нужно – это вентилятор и миска со льдом или бутылка с замороженной водой. Поставьте лед перед вентилятором и включите его – и за считанные минуты в комнате станет на несколько градусов холоднее. Также не помешает посолить лед перед тем, как включать вентилятор, ведь это поможет ускорить таяние.



Вентилятор может охладить комнату / Фото Pexels

Проветривайте правильно

Казалось бы, проветривание – это первый шаг к снижению температуры в доме. Но порой оно приводит к совершенно противоположному результату – вы только запускаете жар в дом, и становится даже жарче. Через конвекцию воздуха комната отдает свою прохладу, а взамен получает тепло.

Поэтому проветривать помещение нужно только тогда, когда на улице холоднее, чем внутри – рано утром и вечером, а также ночью.