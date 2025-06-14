Від літньої спеки щороку потерпає величезна кількість людей, та навіть якщо у вас вдома немає кондиціонера – не біда! Можна легко скинути температуру на кілька градусів і без нього, потрібно тільки знати кілька лайфхаків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo.

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Зволожте повітря

Вологість у приміщенні – це чудовий спосіб створити хороший мікроклімат за будь-якої температури. Головне – не перевищити значення у 50 – 60%. Зазвичай низька вологість повітря проявляється у сухості шкіри та "піску в очах".

Вентилятор та лід

Цей простий спосіб може замінити кондиціонер, і все, що вам потрібно – це вентилятор та миска з льодом чи пляшка з замороженою водою. Поставте лід перед вентилятором та ввімкніть його – і за лічені хвилини у кімнаті стане на кілька градусів холодніше. Також не завадить посолити лід перед тим, як вмикати вентилятор, адже це допоможе прискорити танення.



Вентилятор може охолодити кімнату / Фото Pexels

Провітрюйте правильно

Здавалося б, провітрювання – це перший крок до зниження температурі у дому. Та часом воно призводить до зовсім протилежного результату – ви тільки запускаєте жар у дім, і стає навіть спекотніше. Через конвекцію повітря кімната віддає свою прохолоду, а натомість отримує тепло.

Тож провітрювати приміщення потрібно тільки тоді, коли на вулиці холодніше, ніж всередині – рано вранці та ввечері, а також вночі.