Погана енергетика вдома впливає на наше життя, тому цілком можливі проблеми в різних сферах, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Езотерики кажуть, що якщо енергетичні потоки перестали працювати, то вдома раптово з’являються таргани, мурахи, кудись загадково зникають речі, гинуть рослини, частіше трапляються сварки та з’являються дивні звуки.

Як очистити дім свічкою?

Біоенергетики зазначають, що найчастіше негативна енергетика накопичується в коридорі на взутті та на кухні – на брудному посуді. Саме тому взуття завжди після вулиці повинно бути чистим, а посуд не повинен залишатися в мийці на ніч.

Окрім того, погана енергетика може накопичуватися на речах – вбрання з дірками, порваних шкарпетках, відірваних шпалерах, протікаючому крані тощо.



Очищення дому за допомогою свічки / Фото Pexels

Найкраще, що допоможе в такій ситуації – очищення дому свічкою. Потрібно взяти свічку з церкви, але якщо такої немає, то звичайна підійде також. Сила вогню є досить потужною, тому швидко виведе з оселі руйнівну енергію.

Рух зі свічкою потрібно починати від вхідних дверей, бо саме вони вважаються головними воротами негативної енергії. Обробіть свічкою вічко дверей, ручку та дзвінок. Після цього переходьте до обробки внутрішньої сторони дверей.

Навіть запалена свічка здатна зробити в домі сприятливу атмосферу. Потрібно зі свічкою пройтися по житлу, спостерігаючи за вогнем. У тому місці, де він почне коптити й нерівно горіти – треба затриматися надовше.

До слова, раніше ми вже розповідали, в які дні тижня не можна платити комуналку – виявляється, прикмети щодо цього досить суворі.

Далі рухайтеся по периметру будинку за годинниковою стрілкою. Приділіть увагу вікнам, дзеркалам, куткам, вішалкам, комп’ютеру, телевізору. Коли свічка догорить, її треба викинути у сміття. Після завершення ритуалу вимийте руки з милом та сіллю, щоб змити з них негативну енергію.