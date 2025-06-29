Астрологи та нумерологи попереджають, що деякі дні є сприятливими для виплати боргів, оплати комунальних послуг та великих покупок, а інші дні можуть притягнути до вас злидні та бідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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В який день не можна платити за комунальні послуги?

Існують дні, коли краще навіть не думати про те, аби віддавати комусь гроші та навіть діставати гаманець. Астрологи переконані, що четвер – це той день, коли краще відмовитися від оплати комунальних послуг: набагато кращим рішенням буде зробити це на кілька днів пізніше чи раніше.

Четвер – це день, що має дуже особливу фінансову енергетику. Можливо, вам доводилося чути про інтернет-тренд, де люди намагаються залучити багатство до себе у четвер, готуючи собі каву з корицею. І з'явилася ця тенденція не на пустому місці, адже четвер і справді є незвичним днем з погляду езотерики.

Саме у четвер розкриваються фінансові потоки, і ви обираєте, чи віддавати у цей день гроші, чи отримувати. Для того, аби доля не могла керувати вашими статками, радять утриматися від великих витрат в цей день, натомість зосередитися на тому, аби заробити якомога більше грошей.



Платити за комунальні послуги не можна у четвер / Фото Pexels

В які дні не можна віддавати борги?

Якщо вам потрібно розрахуватися за своїми боргами, для цього також потрібно дочекатися особливого, правильного дня. Перш за все, не можна розраховуватися у великі церковні свята. А якщо ви все ж зважилися на цей крок, тоді краще віддати більше грошей, ніж брали – тоді це позитивно вплине на ваше фінансове життя.

До речі, раніше ми вже розповідали, в які дні тижня категорично заборонено прибирати оселю – тільки притягнете до себе негаразди.

Окрім того, не годиться віддавати борг у понеділок, адже, за прикметами, це призведе тільки до того, що незабаром вам знову доведеться займати гроші. Розраховуватися із позичальником не можна й у вівторок – це загрожує загрузанням у боргах.

Не надто позитивним днем вважається і п'ятниця, адже більшість людей до кінця робочого тижня сильно втомлюються, і негативна енергія від цього може поєднатися з грошима, що ви віддаєте.

Натомість хорошими днями для повернення боргу є середа та субота. А в четвер взагалі повертати борги ідеально – повернувши зайняте, ви отримаєте набагато більше грошей, ніж взяли в борг.