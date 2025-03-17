Прибирання – це дуже важливий процес, що, за повір'ями, очищує оселю не тільки фізично, але й енергетично. А втім, не варто прибирати у кілька днів тижня, повідомляє 24 Канал, – предки вірили, що це може притягнути неприємності та лихо у дім.

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Понеділок

У великій кількості культур вважається, що понеділок – це несприятливий день для прибирання. Пов'язано це начебто з тим, що перший день тижня – це новий початок, і тому потрібно подбати про те, аби зберегти енергію на важливіші справи.

А ось якщо в цей день ще й мити підлогу чи замітати, можна вимести з дому позитивну енергію та удачу в грошах і особистих справах.

Четвер

Четвер – це день, коли прикмети радять особливо уважно ставитися до своїх фінансів. А ось прибирання може начебто "вивести" гроші з дому, а також вимести фінансовий успіх. Тож краще у цей день від очищення оселі утриматися.

До речі, раніше ми розповідали, як притягнути фінансову удачу в дім – для цього потрібно розкласти лавровий лист у конкретних місцях оселі.



У четвер прибирати не можна / Фото Pexels

Неділя

Предки вірили, що у неділю прибирати вдома категорично заборонено. Здавна цей день присвячували походам у церкву, молитвам, зустрічам у родинному колу та відпочинком. В неділю оселя очищується духовно та енергетично, а ось про фізичну частину потрібно подбати заздалегідь.

Інакше ж можна привабити у дім чимало неприємностей та бід.

Які дні підходять для прибирання?

Найбільш вдалими днями будуть вівторок та субота – в ці дні тижня можна займатися не тільки очищенням дому, але й тіла – вони також є найбільш сприятливими для миття голови. А ось середа вважається нейтральним днем: тоді можна прибирати, і це не викличе жодних негативних наслідків.

Втім, навіть у вдалі для прибирання дні радять займатися ним у першу половину дня, а ось ввечері замітати, виносити сміття чи чистити бруд заборонено: після заходу сонця такі дії принесуть тільки біду та лихо.