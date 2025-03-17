Можливо, ви вже створили гарний та затишний простір для росту ваших рослин та сумлінно заклали насіння в ґрунт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та тижні вже минули, а зеленого листя все ще немає? Що ж, у такому випадку є високі шанси, що десь ви припустилися помилки.

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Ще не пройшло достатньо часу

Терпіння – це справжня чеснота не тільки у житті, але й у садівництві. Деякі рослини можуть показати перші паростки вже протягом тижня, як-от салат, помідори чи базилік, а інші ростуть досить повільно.

Зважайте, що для проростання, наприклад, моркви, потрібно до трьох тижнів – і те саме стосується й петрушки, перцю чи лаванди. Перевірити, скільки часу потрібно для проростання рослини, досить просто – достатньо подивитися на пакетик з насінням, і він має містити всю важливу інформацію.

Насіння було посаджено надто глибоко

Кожна насінина вимагає різної глибини для того, аби добре рости. Навіть якщо ви дали насінню усе, що потрібно для того, аби добре почуватися у ґрунті, перші корінці та паростки дуже ніжні та маленькі, і якщо посадити їх надто глибоко, вони просто не матимуть енергії, аби пробитися на поверхню.

В такому випадку рослини можуть загинути під ґрунтом. Перевірте на упаковці з насінням, на яку глибину потрібно висаджувати його.

До речі, раніше ми розповідали, які дні в березні ідеально підходять для посіву насіння згідно з місячним календарем.



Насіння потрібно висадити на правильну глибину / Фото Pexels

Ви надмірно чи недостатньо полили контейнер

Одна з головних причин, чому не проростає насіння у домашніх умовах – це неправильний полив. Як і будь-яка інша рослина, насіння потребує достатньої кількості вологи. Надто велика кількість води може задушити насіння та сприяти розвитку грибкових захворювань, а ось недостатня ж навпаки призведе до того, що рослини висохнуть ще до того, як почнуть розвиватися.

Температура надто низька

Світло та вода мають практично вирішальне значення для проростання насіння, але й про температуру забувати не можна. Тепло відіграє надзвичайно важливу роль у процесі проростання.

Якщо температура ґрунту надто низька, насіння просто не зрозуміє сигналу, що потрібно почати проростати. Спробуйте використати підігріваючий килимок для запуску росту – а після того, як побачите перші паростки, килимок можна прибрати.

Ви використали неправильний тип ґрунту

Використання неправильного ґрунту під час пророщування розсади вдома може призвести до цілої низки потенційних проблем – поганого дренажу, ризику захворювання чи дисбалансу поживних речовин.

Зазвичай радять використовувати добре дреновану ґрунтову суміш, що створена спеціально для посіву насіння.