Возможно, вы уже создали хорошее и уютное пространство для роста ваших растений и добросовестно заложили семена в почву, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но недели уже прошли, а зеленых листьев все еще нет? Что ж, в таком случае есть высокие шансы, что где-то вы допустили ошибку.

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Еще не прошло достаточно времени

Терпение – это настоящая добродетель не только в жизни, но и в садоводстве. Некоторые растения могут показать первые ростки уже в течение недели, например салат, помидоры или базилик, а другие растут довольно медленно.

Учитывайте, что для прорастания, например, моркови, нужно до трех недель – и то же касается и петрушки, перца или лаванды. Проверить, сколько времени нужно для прорастания растения, достаточно просто – достаточно посмотреть на пакетик с семенами, и он должен содержать всю важную информацию.

Семена были посажены слишком глубоко

Каждое семя требует разной глубины для того, чтобы хорошо расти. Даже если вы дали семенам все, что нужно для того, чтобы хорошо чувствовать себя в почве, первые корешки и ростки очень нежные и маленькие, и если посадить их слишком глубоко, они просто не будут иметь энергии, чтобы пробиться на поверхность.

В таком случае растения могут погибнуть под почвой. Проверьте на упаковке с семенами, на какую глубину нужно высаживать их.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие дни в марте идеально подходят для посева семян согласно лунному календарю.



Семена нужно высадить на правильную глубину / Фото Pexels

Вы чрезмерно или недостаточно полили контейнер

Одна из главных причин, почему не прорастают семена в домашних условиях – это неправильный полив. Как и любое другое растение, семена нуждаются в достаточном количестве влаги. Слишком большое количество воды может задушить семена и способствовать развитию грибковых заболеваний, а вот недостаточное же наоборот приведет к тому, что растения высохнут еще до того, как начнут развиваться.

Температура слишком низкая

Свет и вода имеют практически решающее значение для прорастания семян, но и о температуре забывать нельзя. Тепло играет чрезвычайно важную роль в процессе прорастания.

Если температура почвы слишком низкая, семена просто не поймут сигнала, что нужно начать прорастать. Попробуйте использовать подогревающий коврик для запуска роста – а после того, как увидите первые ростки, коврик можно убрать.

Вы использовали неправильный тип почвы

Использование неправильного грунта при проращивании рассады дома может привести к целому ряду потенциальных проблем – плохого дренажа, риска заболевания или дисбаланса питательных веществ.

Обычно советуют использовать хорошо дренированную почвенную смесь, созданную специально для посева семян.