Март для дачников– это довольно хлопотный и очень ответственный месяц. Именно он закладывает основу для дальнейшего урожая., поэтому очень важно не пропустить посадку ни одного растения. В этом поможет посевной лунный календарь на март., которым делится 24 Канал.
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Когда сеять растения в марте 2025 года?
Не все об этом знают, и фазы Луны действительно влияют на то, как растут растения, и потому день, когда вы высадите рассаду, может повлиять на то, как она будет дальше развиваться.
- Самые благоприятные дни для посевов в марте следующие: 3– 5, 8– 9, 18– 19, 22– 24, 27, 31 числа.
- Вместо этого от посадок лучше удержаться в неурожайные дни : 1– 2, 16, 30 марта.
Март– это месяц, когда нужно высадить и овощи, и зелень, а также подготовить ягодные и цветочные растения. Многие растения высаживают не только на рассаду, но и сразу в открытую почву: в частности шпинат, горох, редис, кинзу, петрушку, капусту и свеклу. Не стоит бояться: эти культуры морозостойки и дадут большой урожай уже очень скоро.
В марте нужно высадить много растений / Фото Pexels
Из цветов в марте можно посадить следующие: львиный зев, петунии, георгины, астры и т.д.
Вот когда сажать разные растения:
- Ранняя капуста, редис, кориандр и зелень: 3– 7, 19– 21, марта.
- Лук, мята, сельдерей, мелисса и базилик: 5– 7 марта.
- Баклажаны, помидоры, перец и белокочанная капуста: 10– 15 марта.
- Морковь, свекла, картофель в теплице:– 19– 21 марта.
- Однолетние цветы: 3– 7, 19– 21 марта.
- Многолетние цветы: 10– 15 марта.
- Комнатные цветы: 17– 21 марта.