Березень для дачників – це досить клопіткий і надзвичайно відповідальний місяць. Саме він закладає основу на подальший урожай, тож дуже важливо не пропустити посадку жодної рослини. У цьому допоможе посівний місячний календар на березень, яким ділиться 24 Канал.
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Коли сіяти рослини у березні 2025?
Не всі про це знають, та фази Місяця дійсно впливають на те, як ростуть рослини, і тому день, коли ви висадите розсаду, може вплинути на те, як вона надалі буде розвиватися.
- Найсприятливіші дні для посівів у березні такі: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа.
- Натомість від посадок краще утриматися у неврожайні дні: 1 – 2, 16, 30 березня.
Березень – це місяць, коли потрібно висадити і овочі, і зелень, а також підготувати ягідні та квіткові рослини. Чимало рослин висаджують не тільки на розсаду, але й відразу у відкритий ґрунт: зокрема шпинат, горох, редиску, кінзу, петрушку, капусту та буряк. Не варто боятися: ці культури морозостійкі та дадуть неабиякий врожай вже дуже скоро.
В березні потрібно висадити чимало рослин / Фото Pexels
З квітів у березні можна посадити такі: лев'ячий зів, петунії, жоржини, айстри тощо.
Ось коли садити різні рослини:
- Рання капуста, редиска, коріандр та зелень: 3 – 7, 19 – 21, березня.
- Цибуля, м'ята, селера, меліса та базилік: 5 – 7 березня.
- Баклажани, помідори, перець та білокачанна капуста: 10 – 15 березня.
- Морква, буряк, картопля у теплиці: – 19 – 21 березня.
- Однорічні квіти: 3 – 7, 19 – 21 березня.
- Багаторічні квіти: 10 – 15 березня.
- Кімнатні квіти: 17 – 21 березня.