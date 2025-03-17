Уборка – это очень важный процесс, что, по поверьям, очищает дом не только физически, но и энергетически. А впрочем, не стоит убирать в несколько дней недели, сообщает 24 Канал, – предки верили, что это может притянуть неприятности и беду в дом.

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Понедельник

В большом количестве культур считается, что понедельник – это неблагоприятный день для уборки. Связано это вроде бы с тем, что первый день недели – это новое начало, и поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сохранить энергию на более важные дела.

А вот если в этот день еще и мыть пол или заметать, можно вымести из дома положительную энергию и удачу в деньгах и личных делах.

Четверг

Четверг – это день, когда приметы советуют особенно внимательно относиться к своим финансам. А вот уборка может вроде бы "вывести" деньги из дома, а также вымести финансовый успех. Поэтому лучше в этот день от очистки дома воздержаться.

Кстати, ранее мы рассказывали, как привлечь финансовую удачу в дом – для этого нужно разложить лавровый лист в конкретных местах дома.



В четверг убирать нельзя / Фото Pexels

Воскресенье

Предки верили, что в воскресенье убирать дома категорически запрещено. Издавна этот день посвящали походам в церковь, молитвам, встречам в семейном кругу и отдыхом. В воскресенье дом очищается духовно и энергетически, а вот о физической части нужно позаботиться заранее.

Иначе же можно привлечь в дом немало неприятностей и бед.

Какие дни подходят для уборки?

Наиболее удачными днями будут вторник и суббота – в эти дни недели можно заниматься не только очисткой дома, но и тела – они также являются наиболее благоприятными для мытья головы. А вот среда считается нейтральным днем: тогда можно убирать, и это не вызовет никаких негативных последствий.

Впрочем, даже в удачные для уборки дни советуют заниматься ею в первую половину дня, а вот вечером заметать, выносить мусор или чистить грязь запрещено: после захода солнца такие действия принесут только беду и беду.